Eutingen Um die Früchte der Arbeit gebracht worden

"Der Stand ist gut. Wir haben den Glanz wegbekommen, nun sind die Flügelfedern richtig satt schwarz. Kopf und Hals sind perfekt", sagt Ronja Krknjak und zeigt auf sechs der ausgewählten Tauben. Bei der Lokalschau der Eutinger Kleintierzüchter erhielt sie für diese 382 Punkte und wurde Jugendvereinsmeisterin in der Sparte Tauben.

Vor einigen Wochen kamen die Tiere zum Impfen, damit sie an der Bundesjugendschau in Leipzig ausgestellt werden können. Papa Swen Krknjak hat extra Urlaub eingereicht, um die Tiere von Eutingen nach Leipzig zu fahren. Die Planungen waren abgeschlossen, ihren Bogen mit Käfignummer hatte die 16-jährige Ronja Krknjak schon im Kopf – und dann kam die Nachricht: Aufgrund der Vogelgrippe und der damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen wird die Bundesjugendschau in Leipzig abgesagt.

"Ich habe mich so gefreut und hätte gute Chancen gehabt", ärgert sich die sonst so zurückhaltende Eutingerin. Da sie 16 Jahre alt ist, kann sie nur noch zwei Mal im Jugend- und Nachwuchsbereich an der Bundesjugendschau teilnehmen. "Im Erwachsenenbereich habe ich keine Chance", weiß die langjährige Kleintierzüchterin, dass in diesem Bereich Geflügel von Züchtern präsentiert wird, die schon jahrzehntelang züchten und echte Experten sind.

Bereits im vergangenen Jahr wurde sie mit ihren Deutschen Zwerg-Langschan schwarz bei der Bundesjugendschau in Dortmund deutsche Jugendmeisterin. "Ich habe mir damals nur die Teilnahme zu Weihnachten gewünscht", erklärt Ronja Krknjak, dass so eine Teilnahme an einer Bundesschau mit hohen Kosten verbunden sei.

Die Gebühren würden zum Großteil nicht mehr zurückerstattet. Ebenso bei der Rassegeflügelausstellung in Villingen-Schwenningen, wo Ronja Krknjak dem Württembergischen Jugendmeistertitel entgegenfiebern wollte. Auch diese wurde aufgrund der Vogelgrippe-Vorkehrungen abgesagt. "Die Vogelgrippe ist sehr aggressiv und kann bei so großen Schauen leicht übertragen werden", weiß Ronja Krknjak, die trotz Risiko gerne ihre Tauben im Vergleich zu anderen aus ganz Deutschland gesehen hätte.

Ein neuer Anlauf im kommenden Jahr

Doch mit dieser Frage muss sie bis nächstes Jahr warten, und dann kann sie die jetzigen Modeneser schwarz nicht mehr ausstellen. "Es dürfen nur Tiere ausgestellt werden, die im selben Jahr geschlüpft sind", sagt Ronja Krknjak. Welche Ergebnisse Familie Krknjak in der kommenden Saison aus ihrer Zucht herausholen kann, ist nicht absehbar. "Ich hoffe, dass es mir noch einmal auf eine Bundesjugendschau reicht", wäre Krknjaks größter Wunsch – und vielleicht geht er ja in Erfüllung, denn Weihnachten steht in wenigen Wochen an.