Eutingen Trommeln bis die Hände schmerzen

"Wir malen ein Bild", beschrieb Francis Ssentumbwe seine Rhythmusvorgabe, die immer schwieriger wurde. Alle nahmen die flache Hand, berührten ihre Trommel und versuchten es mit der leicht geformten Hand. Die Percussions-Instrumente kamen nach und nach zum Einsatz. Immer komplexer wurden die Rhythmen, die Ssentumbwe vorgab.

Die Schlagzeuger wie Marc Müller oder Johann Dettling setzten die Ansage gekonnt um. "Toll Schlagzeug, ist ja klar", sagten die anderen Musiker lachend. Nach und nach wurden die kleinen Trommeln, die Percussions-Instrumente und das klatschende "Publikum" eingebunden. Francis Ssentumbwe sang zu einigen Rhythmen dazu.

Der 39-Jährige besuchte Deutschland erstmals 2008 und kam dann 2012 dauerhaft hierher. Er hat schon einige Chöre geleitet, nahm an nationalen Wettbewerben im Trommeln in Uganda teil und gab sein Wissen mit viel Begeisterung weiter.

2008 holte er sich den dritten Platz beim nationalen Wettbewerb für Schulmusik in Uganda. In seiner Heimat hatte er in Kampala studiert und schloss das Masterstudium Bildungsmanagement an der Uni Ludwigsburg ab. Hauptberuflich arbeitet er als katholischer Religionslehrer.

Seine Freizeit steht ganz im Zeichen der Musik, weshalb er in Reutlingen und Balingen Trommelkurse anbietet. "Ich bin gerne hier", sagte der 39-Jährige freudig und dass er zum ersten Mal in Eutingen sei. Er habe gleich gemerkt, dass er von Musikern mit Talent umgeben sei.

Vorbereitungen auf das Weihnachtskonzert

Auch Gerold Akermann war sehr zufrieden, denn der Workshop sollte nicht nur zur Auflockerung während des Probewochenendes dienen. Gleichzeitig wurde die Kameradschaft gestärkt und Spaß an der Musik vermittelt. "Mir hat es gefallen", beschrieb Doreen Klink, die für Ssentumbwe die Trommeltöne "tief" und "hoch" singen durfte.

Einige Musiker spürten nach dem einstündigen Experiment kaum noch ihre Hände. Für Ssentumbwe ging die Stunde viel zu schnell vorbei. Die Musiker mussten danach mit ihrem Dirigent Michael Eberhart weiter üben, denn am Dienstag, 26. Dezember, steht in der Festhalle das Weihnachtskonzert an.