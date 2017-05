Eutingen Trauer um Philippe

Nicht der Tod wird betrauert, sondern sein Leben gefeiert

Pfarrer Hammer erinnerte aber auch an die zahlreichen Begegnungen mit Philippe, der fröhliche Stunden in Deutschland erlebt habe. An diese Zeit dachte auch Sybille Teufel, die im Namen aller Matadi-Freunde das Mitgefühl für die Angehörigen des Pfarrers und die Partnerdiözese Matadi aussprach.

Pfarrer Philippe ist in Kins­hasa im Krankenhaus gestorben und wird in seiner Heimat beerdigt. Die Trauerfeier dauere drei Tage. Dabei sei der Verstorbene nicht alleine, die ganze Familie, die Schwestern und die Gläubigen würden sich verabschieden. Der Tod werde nicht betrauert, sondern das Leben des Verstorbenen gefeiert. "Über den Tod wird gelacht, weil er nicht gewonnen hat", erklärte Sybille Teufel.

Nach dieser Einstellung wurde das Requiem für den kongolesischen Freund gestaltet. Der Kirchenchor und -band Effata mit Bernhard Vogl am Cajon unter der Leitung von Matthias Heid sang das Partnerlied "Bino Batata", das die Verbundenheit zum Kongo zeigte.

Die Gläubigen in der gut gefüllten Kirche sangen und klatschten mit. Eine bunte Liedermischung durchzog den Gottesdienst, den Effata in kongolesischen Kleidungsstücken zelebrierte.

Hildegard Kramer erinnerte mit dem Thema "Hoffnung" an die Hoffnung zu Lebzeiten. Anschließend dachten die Freunde von Pfarrer Philippe in der Pfarrscheuer an die vergangene Zeit zurück. Sie zeigten Fotos aus der Anfangszeit und tauschten Erlebnisse mit dem Weltenverbinder aus, der in seiner Heimat und in Eutingen ein ewiges Zeichen der Menschenliebe hinterlassen habe. Darin waren sich alle einig: "Wir werden Pfarrer Philippe nicht vergessen und seine Arbeit in Ehren halten."