Eutingen Syrische Flüchtlinge müssen Bahnhof räumen

Eutingen. Ihr Hab und Gut liegt in der Eingangshalle des Neuen Bahnhofs. In zwei Stunden wird der Großteil der 30 syrischen Flüchtlinge ihr Eutinger Quartier verlassen und in Horb untergebracht. Nur elf Flüchtlinge, die in Eutingen arbeiten, einem Verein angehören oder sich sonst irgendwie in den Ort integriert hätten, bleiben übergangsweise im Bahnhof, erklärt Bürgermeister Armin Jöchle. Sie sollen in der nächsten Zeit in der Anschlussunterbringung in Eutingen eine Bleibe finden.