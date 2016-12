Eutingen Sein Herz schlägt für den Sportverein Eutingen

Mit drei Geschwistern und seinen Eltern Creszentia, geborene Zimmermann, und Stefan Müller wuchs Karl Müller in Eutingen auf. Dort besuchte er die Volksschule, nach deren Abschluss er eine Lehre in der Schreinerei Graf in Bildechingen machte.

Seine Freizeit widmete er dem Sport, weshalb er bereits als Jugendlicher dem Sportverein Eutingen (SVE) beitrat und bald schon in der ersten Mannschaft und später in der AH spielte. Beruflich bildete sich der gelernte Schreiner zum Einschaler beim Bauunternehmen Keppler in Sindelfingen weiter und später zum Einlepper beim Bauunternehmen Steinmeyer in Ebingen.

1959 kam er zu Daimler, wo er sich vom Band über den Vorarbeiter zum Meister hocharbeitete und bis zur Rente blieb.