Eutingen Schilderwald sorgt für Verwirrung

Eutingen. Mit Erdbeeren hatte das Seniorenbetreuer-Team die Tische liebevoll dekoriert. Rosetta Akermann, Ursula Galliou, Marlies Creuzberger und Rosi Dekreon sorgten für die Bewirtung. Zu einem besonderen Vortrag mit Karl Müller vom Polizeipräsidium Tuttlingen, der in Freudenstadt stationiert ist, hatten sie eingeladen. "Ich bin mit Eutingen verbunden", erklärt der Fachmann für Prävention. Er sei an der Fasnet oft in Eutingen, weshalb er den Weg zur Pfarrscheuer gleich gefunden hätte, denn diesen sei er an der Fasnet nach dem Umzug gegangen. Daher kenne er sich auch mit den Verkehrsregeln in Eutingen aus.

Besonders die Geschwindigkeitsreduzierung der B 14 auf 30 Stundenkilometer beschäftigte die Senioren. "Das versteht keiner", erklärte Ursula Galliou, dass man abschnittsweise immer 30 km/h und in manchen Bereichen nur von 22 bis 6 Uhr 30 km/h fahren dürfte. "Ich habe es beim ersten Durchfahren auch nicht verstanden und mich deshalb schlau gemacht", sagte Müller. Die Begrenzung sei keine Tempo 30-Zone, sondern wegen des Lärmschutzes installiert worden. Daher gelte in der Ortsmitte immer Tempo 30 und etwas weiter außerhalb nur zeitweise. In den beschränkten Abschnitten sei die Bebauung nicht so dicht. Dort solle vor allem die Nachtruhe geschützt werden.

"Am Anfang ist jeder langsam gefahren. Heute halten sich viele nicht mehr dran", ärgert sich eine Anwohnerin. Wenn sie 30 fahre, dann würde oft der ihr folgende Verkehr fast auffahren. Müller empfahl, bei der Gemeinde den Blitzer zu beantragen.