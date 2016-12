Eutingen Rettungstour des JRK

Nach so vielen Aufgaben stand die spaßigste Aufgabe an: Die Suche nach dem Nikolaus. "Er ist in der Nähe des Spielplatzes", erklärte Demet Celik vom Kosmetikstudio und schickte die Kinder in die Nähe des Hasenhauses. In einem Privathaus fanden sie den Nikolaus.

"Wir danken allen ›Verletzten‹, die toll mitgemacht haben und allen Helfern", hieß es vom JRK-Betreuerteam.