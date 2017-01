Eutingen Reichlich Futter für Leseratten steht parat

Im Obergeschoss konnten sich Besucher die Vereinsräume von Chorisma und Heimat und Brauchtum anschauen.

Wer einen Schlenker in den gelb gestrichenen B-Block machte, bekam von Hortleiterin Tamara Walter Informationen zur Ganztagesbetreuung der Erst- bis Viertklässler durch die AWO. 43 Kinder werden von Montag bis Freitag von vier Mitarbeitern betreut. Zudem schauten sich die Besucher den Hausi-, Bastel-, Spiel- und Spaß- sowie den Essensraum an.

In den hellen Räumen des C-Blocks fanden die Besucher auch den Bücherflohmarkt, bei dem sich so mancher mit Lesestoff eindeckte. Ausleihen konnten die Gäste auch schon in der neu eingerichteten Gemeindebücherei.

Bürgermeister Armin Jöchle freute sich, dass so viele davon Gebrauch machten. Er dankte Hans Viktor Urban, der unter Altbürgermeister Julius Schaffner die Bücherei vor rund 35 Jahren im Rathaus übernahm. Mit dem Wegzug der Gemeindebücherei aus dem Rathausspitz würde nun Platz frei werden. "Mir werden die Begegnungen am Dienstagabend fehlen", gab der Schultes zu, nannte aber auch die Möglichkeiten einer neuen Bücherauswahl und erstmals Zeitschriften.

Die Gemeinde habe 15 000 Euro für die Bücherei bereitgestellt und ein jährliches Budget von 6000 Euro, was sechs Mal mehr sei als die Jahre zuvor. So könne der Bestand wachsen und vielleicht sei dieses Jahr die Aufnahme eines DVD-Verleihs möglich. Er dankte allen Helfern und dem Büchereiteam um Urban, bestehend aus Marianne und Bodo Weingärtner, Renate Hausser, Gudrun Kanitz und Gertrud Lazar.

Die Öffnungszeiten seien von Dienstagnachmittag auf Montagvormittag und Donnerstagnachmittag erweitert worden. Monika Bauer von der Stadtbücherei Horb habe sich in die Umgestaltung eingebracht, weshalb auch sie ein Dankeschön erhielt, ebenso wie Sindy Hänel.

Die Fachberaterin der Fachstelle für das Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium wünschte dem Team alles Gute und hoffte, dass die Bücherei und deren Angebot rege Nachfrage erfahre.

Ob an der Ausleihe oder im Gang beim Bücherflohmarkt, die Nachfrage war am Sonntag groß. Erst als es langsam dunkel wurde, leerten sich die Gänge und im Gemeindezentrum wurde es ruhig.