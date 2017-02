Eutingen Reichlich Erfahrung

Seine Erfahrungen spiegeln sich aus jahrelanger Chorarbeit. Beim Klavierunterricht entdeckte er nicht nur die Begeisterung für Klassik, sondern auch die Leidenschaft zur Vielfalt der Musik. Er brachte sich die E-Gitarre bei, spielte in Bands und kam schließlich zur Gospelmusik.

2008 gründete er "Gospel Connection" Tübingen, für die er anfangs sämtliche Lieder selbst arrangiert hat. Studiert hat er künstlerisches Lehramt und Gesang, Stimmfach Bariton, an der Hochschule für Musik in Karlsruhe.

Bereits während seiner Studienzeit war er als Leiter verschiedener Chöre tätig und wirkte im Konzertchor Darmstadt und dem Kammerchor Stuttgart als professioneller Chorsänger an internationalen Aufführungen mit.

In den Bereichen Klassik, Pop, Rock, Musical und Gospel bildete er sich zum Gesangslehrer und Stimmbildner in Musikschulen fort. Er nimmt Unterricht, um an seiner solistischen Laufbahn im Klassikbereich zu arbeitet.

Patrick Rützel war langjähriger Mitarbeiter des Landesgospelchores Baden-Württemberg. Er sammelte Erfahrungen als Tontechniker, entschied sich dann im Jahr 2000, sich als Chorleiter selbstständig zu machen.

Chorisma sei eine bunte Mischung, der genau in sein Repertoire passe. In Gospel, Pop und Musical liege seine Leidenschaft, weshalb er neben dem Vöhringer Chor auch Gospel Connection Tübingen und Voices E-Motion Böblingen dirigiere. Mit Chorisma wolle er dieses Jahr in Horb und Eutingen je ein Konzert veranstalten.

Ein straffes Probenprogramm hat Rützel aufgrund des ereignisreichen Jahres nicht zusammengestellt. Er müsse erst den Chor kennenlernen und habe da seine eigenen Methoden. Mit Stimmbildung, Atemübungen und Lockerungsaufgaben legt er los.

Tipps folgen: "Manche haben das Kinn beim Drehen nach oben gestreckt. Waagrecht ist besser", berichtet er aus Erfahrungen. Zudem bekommen die Sänger "Tipps für Zuhause" mit auf den Weg. "Soon And Very Soon" steht auf den Notenblättern, die der neue Dirigent austeilt. Er setzt sich ans Keyboard und spielt die ersten Akkorde. Seine tiefe Bariton-Stimme erklingt und steckt so manchen Sänger zum Mitmachen an.

Wer dazu stoßen möchte, kann das ganz unverbindlich donnerstags ab 19.30 Uhr im zweiten Stock des Gemeindezentrums Eutingen tun.