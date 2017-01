Eutingen Nach der Flucht vor der Roten Armee schließlich im Gäu gelandet

Zu Jahresbeginn 1945 kam die Nachricht, dass der Vater mit 44 Jahren in Luxemburg gefallenen war. Die Familie flüchtete vor der herannahenden Roten Armee. Mit dem Allernotwendigsten bepackt, schloss sich die Mutter mit ihren acht Kindern dem großen Flüchtlingstreck über das zugefrorene Frische Haff an. Die jüngsten Kinder wurden auf dem Rücken und auf dem Schlitten transportiert.

Die Flüchtenden wurden durch feindliche Flugzeuge beschossen, weshalb die Flucht von den Tages- in die Nachtstunden verlegt wurde. Meerwasser stand auf dem Eis, an dünneren Stellen brachen die Fuhrwerke ein.

Tagsüber suchten die um ihr Leben bangenden Menschen Schutz in den angrenzenden Wäldern entlang der Küste. Nach sechswöchiger Flucht mit großen Entbehrungen und schrecklichen Erlebnissen gelangte man nach Dänemark.

Dort wurde Hans Fidomski von seiner Familie getrennt und von der deutschen Besatzungsmacht als 18-Jähriger noch für kurze Zeit zum Kriegsdienst eingezogen. Eine auf der Flucht erkrankte neunjährige Schwester starb an Entkräftung. Nach zweijährigem Aufenthalt in einem Internierungslager mit 36 000 Flüchtlingen wurde die Familie in die französische Besatzungszone in ein Flüchtlingslager im oberschwäbischen Biberach verlegt, ehe sie in Horb und im März 1947 als zweite der vier Flüchtlingsfamilien in Weitingen Aufnahme fand.

Hans Fidomski, seine beiden Brüder Erich und Alfred sowie seine Schwester Irmgard, verwitwete Fischer, blieben in Weitingen und gründeten hier ihre Familien. 1956 schloss der Jubilar die Ehe mit Maria, geborene Schiebel, mit der er im Mai 2016 Diamantene Hochzeit feierte und die Ende letzten Jahres nach langer Krankheit verstorben ist.

Mit ihr betrieb er neben seiner Arbeit, die ihn später zu IBM führte, eine kleine Landwirtschaft. Seine erste Arbeit in Weitingen fand er beim Abbruch der großen Zehntscheuer auf dem Kirchplatz.

Aus der Verbindung der langjährigen Eheleute gingen die Töchter Maria, Hildegard und Irmgard sowie zwei Enkel hervor. Während die beiden Brüder beim TSV Weitingen Anschluss fanden und zur Meistermannschaft 1962 gehörten, schloss sich der Jubilar den Sängern an. Dem Verkehrsverein gehört er als förderndes Mitglied an.