Eutingen Militärfahne ist einer der größten Schätze

Auf der einen Seite ist ein "zeitgenössisches Soldatenbild mit Huldigung an Volk und Vaterland" zu sehen. Ein Blick auf die andere Seite zeigt ein gesticktes Wappen des Königshauses Württemberg. Die Fahnenfabrik Böbel, Hoflieferant aus Stuttgart, stellte die Fahne zum Preis von 400 Mark her. "Zum Vergleich: Das Festessen zur Fahnenweihe kostete einschließlich eines halben Liters Wein zwei Mark, der Tageslohn eines Maurers betrug drei Mark", erklärt Willi Schaupp. Zur Fahnenweihe wurde eigens eine Medaille hergestellt, die auf der Vorderseite "König Wilhelm II. – König von Württemberg" zeigt und auf deren Rückseite der Text zur Erinnerung an die Fahnenweihe am 22. Mai 1899 eingeprägt ist.

Auch der Sportschützenverein, der ehemalige Liederkranz und die Feuerwehr Eutingen präsentieren ihre Fahnen am Sonntag. 1926 wurde die Fahne des ehemaligen Radfahrervereins geweiht, die lange Zeit verschollen galt und nun wieder in die Heimat zurückgekommen ist (wir berichteten). Sie sei auch ausschlaggebend, dass die Ausstellung unter dem Motto "Fahnen aus Eutingen" stehe.

Zu sehen sind auch die Jahrgangsfahnen. Bei den Vorbereitungen waren bereits die Fahnen der Schuljahrgänge 1940, 1941, 1947 und 1954 ausgestellt. "Viele Jahrgänger haben zur 20er-Feier oder zur Hochzeit eines Kameraden eine Fahne gemacht", zeigen Mitglieder von Heimat und Brauchtum auf die kreativen Fahnen. "Die 13 Hungerleider" erinnert an den Jahrgang 1947, der nur wenig zu essen hatte. "Da war einer dünner, als der nächste. Wir waren alle unterernährt", weiß Gerhard Raible. Der Jahrgang 1941 stellte seine Fahne unter das Motto "Club der Frühheimkehrer", auf der die Namen der Jahrgänger auf der Vorderseite verewigt wurden. Im Bestand von Heimat und Brauchtum war bereits die Jahrgangsfahne von 1908. Weitere Seltenheiten wie die Fahne "Klub der Ungeküssten" und weitere gibt es bei der Sichelhenke zu sehen.

Für die Bewirtung sorgt am Sonntag der Gastgeber, die Eutinger Narrenzunft, die in der Hexenküche Pfannabeetle und im Narrenschuppen eine kulinarische Vielfalt anbietet. Dort spielt auch die Musikkapelle Eutingen.