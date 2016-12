Eutingen Lieder umrahmen die Weihnachtsfeiertage

Den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag umrahmte die Chorschola St. Martinus unter der Leitung von Andreas Kaiser, unter anderem mit dem Kyrie und Agnus Dei aus der Pastoralmesse in G-Dur von Colin Mawby.

Zum Schluss erfüllte die Chorschola den akustisch hervorragend für Chorgesang geeigneten Chorraum der katholischen St. Martinuskirche mit "Transeamus usque Bethlehem". Pfarrer Beda Hammer dankte dem Chor und seinem neuen Leiter für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes.

Pfarrer Richard Fischer lobt die musikalische Beteiligung der Jugend

Traditionsgemäß gestaltete die Musikkapelle den Gottesdienst am Stefanstag musikalisch. Für den erkrankten Dirigenten Joachim Nägele hatte Vize-Dirirgent Marcel Breining den Taktstock übernommen. Zur Eröffnung erklang das in eher düsterer Stimmung und von Dynamik beherrscht englische Traditional "Scarborough Fair", das hierzulande Ende der 60er-Jahre durch Simon and Garfunkel populär gemacht wurde. Die eingängige Melodie wurde in der wunderbaren Akustik des spätgotischen Kreuzgewölbes im Chor der St. Martinuskirche zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Nicht fehlen durften Weihnachtslieder wie "In dulci jubilo", "Es ist ein Ros’ entsprungen" und "Herbei, o ihr Gläubigen".

Zur Gabenbereitung spielte die Kapelle das "Heilig" aus der Deutschen Messe von Franz Schubert, zur Kommunion erklang "Kommet, ihr Hirten" und "Zu Bethlehem geboren". Den feierlichen musikalischen Schlusspunkt setzten die Musiker mit "Tochter Zion" in einem Arrangement von Jacob de Haan.

Lob gab es von Pfarrer Richard Fischer für die stimmungsvollen Darbietungen der Musiker und reichlich Beifall der Kirchenbesucher. Fischer gefiel besonders, wie viele junge Leute in den Reihen der Musiker aktiv sind.