Eutingen Hasen erhalten viele Streicheleinheiten

Die traditionelle Lokalschau wurde dem langjährigen Vorsitzenden und starken Förderer Heinz Widmann gewidmet. In einer Ecke wurden Fotos und Erinnerungsstücke aufgestellt, wo so mancher Besucher verweilte. Das Essen der Hasenhausküche wurde an beiden Tagen gut nachgefragt.

Am Sonntag war das Vereinsheim bereits kurz vor der Mittagszeit gut gefüllt. Zahlreiche Besucher gingen in den Ausstellungsraum der Tiere. Jungzüchter Lukas Kübler zeigte seinen Freunden Adrian (10) und Julian (13) seine Tiere. Vor allem die Hasenkaninchen interessierten die Kinder.

Papa Martin Kübler unterhielt sich in der Zwischenzeit mit Besuchern. Interessierte fragten immer wieder zur Zucht der Tiere nach. Für Fragen standen auch die Ausstellungsleiter Josef Nester und Thomas Maag zur Verfügung. Immer wieder kamen Gäste auf sie zu. "Sie fragen, wie viele Tiere es sind, wo die Züchter sind, was die Tiere ausmacht", berichtete Nester, der seit über 40 Jahren sein Herzblut der Zucht widmet.