Eutingen Geld aus dem Gäu hilft beim Kindergartenbau

Zuvor waren die Kindergarten- und Schulkinder in der 21 Jahre alten katholischen Schule von Sankt Stephen untergebracht. Die Schule ist jedoch sanierungsbedürftig. Zudem bot sie für die Kindergartenkinder weder Platz noch geeignete Räumlichkeiten, um sich kindgerecht zu entfalten.

200 Kinder besuchen nun den Kindergarten

Deshalb wurden Gebäude und das Grundstück erworben, das aufwendig saniert werden musste. Wände wurden eingeschlagen, neu hochgemauert und die Elektrik sowie die sanitären Anlagen grundüberholt.

Rund 200 Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren besuchen nun den Kindergarten. Vier Pädagogen und zwei Betreuer sind im Kindergarten beschäftigt, der früher als Wohnhaus genutzt wurde und dann leer stand.

Da Wiafe an die Universität wechselte, sei nun ein anderer Pfarrer mit dem Projekt vertraut. "Ich halte aber Kontakt", sagt Eric, dass der Kindergarten nicht weit weg sei. Auch sein Jugendprojekt Youth Formation Club hat er nicht aus den Augen gelassen. Der Jugendtreff wechsle zwar ständig, aber trotzdem sei es ihm wichtig, jungen Menschen Werte zu vermitteln.

Um den Seelsorger ist es ruhiger geworden, denn die großen Bauprojekte wie Kapelle und Kindergarten sind abgeschlossen. "Ich kann mich nun auf die Erlangung meines Professoren-Titels konzentrieren", berichtet der 52-Jährige. Viel Zeit müsse er für diese Herausforderung opfern.

Deshalb reiste er nun nach Russland, um einen Priesterkollegen zu besuchen. Der deutsche Pfarrer sei eine Weile in Russland und könne ihm mehr über dessen Erfahrungen vermitteln. In Frankfurt wolle er einen befreundeten Professor besuchen, der ihm weitere Tipps geben wird.

Urlaub ist eher eine Bildungsreise

Somit sei der Urlaub eigentlich eher eine Bildungsreise. Tagsüber und auch nachts lese er Thesen seiner Studenten in Ghana, die gerade Semesterferien haben. In diesen müssen sie allerdings ihre Expertisen fortsetzen. "Wir haben zu wenig Personal, weshalb ich die Studenten per E-Mail unterstütze", erklärt Wiafe.

Wenn alles nach Plan verlaufe, wolle er Mitte August in Eutingen sein und seinen Geburtstag am 10. August dort feiern. Über viele Begegnungen mit den Gäu-Bewohnern freut er sich. Gerne berichtet er auch über kommende Vorhaben und freut sich weiterhin über Unterstützer.