Eutingen Erste Planungen für das große Fest laufen

Die bekanntesten Geschichten schlummern im Eutinger Täle, wo heute noch die Ruine als Bildnis zu sehen ist. Um 1250 wurde die Burg erbaut, später als Sitz von Conrad von Böcklin erwähnt, aber 1354 vom Grafen von Hohenberg belagert und niedergebrannt.

"Die heutigen Mauern stammen von dem Wiederaufbau in der Mitte des 14. Jahrhunderts", heißt es in der Geschichte. Immer wieder wechseln die Besitzer der Eutinger Burg. Eutingen wurde vorderösterreichisch und gehörte ab 1805 im Zuge der napoleonischen Kriege Württemberg an.

Wie in vielen Regionen, so wurde auch Eutingen von Durchmärschen, Einquartierungen und Planänderungen mit hohen Kriegskosten und schweren Schänden versehen. Ein Denkmal im Eutinger Kirchturm erinnert heute noch an diese Zeit.

Ein geschichtsträchtiger Ort, denn die spätgotische Kirche und der Kirchturm entstanden zu unterschiedlichen Zeiten. Doch auch die Eisenbahn, die Eutingen umringt, und das heutige Fluggelände, der ehemalige Wehrmachtsfeldflugplatz, prägen den Ort bis heute. Die Vielseitigkeit von Eutingen soll in das Jubiläumsfest einfließen, waren sich die Vertreter der Verwaltung und Vereine beim Treffen einig. Das Datum für das zweitägige Fest im Juni 2018 wird noch abgeklärt, auch die Art der Veranstaltung.

Ein kleiner Umzug mit verschiedenen Eutinger Gruppen stand einem Handwerkermarkt gegenüber. Das Für und Wider wägten die Vereinsvertreter ab, die sich in nächster Zeit zu den Eventmöglichkeiten beraten lassen.

Verwaltung nimmt Ideen entgegen

"Der ganze Ort muss mitmachen", waren sich alle einig. Heimat und Brauchtum sprach sich für einen kleinen Umzug aus, da dieser auch Bürger von außerhalb interessieren würde.

Konkrete Planungen wurden noch nicht vorgenommen. Weitere Besprechungen sollen folgen, bei denen Vertreter der Vereine willkommen sind.

Das Jubiläumsjahr, so der Tenor der Planungsgruppe, soll mit einem Fest gefeiert werden. Ideen und Vorschläge nehmen Theresa Binder, Sabine Rainer und Alexandra Schneider von der Gemeindeverwaltung entgegen.