Eutingen Erneuerte Bleche

Daher ist die Straße von Eutingen nach Mühlen gesperrt. Laut Bahn soll die Baustelle bis Mitte dieser Woche aufgehoben werden.

"Zufällig ist unser Vermessungsbüro zum selben Zeitpunkt vor Ort, an dem die Bahn an der Brücke Erhaltungsmaßnahmen ausführen lässt, für die die Straße gesperrt werden muss", erklärt Sabine Eisele vom Landratsamt.

"Momentan werden an der Eisenbahnüberführung lediglich Sanierungsarbeiten durchgeführt. Es werden Lamellenbleche erneuert", erklärt Werner Graf von der Bahn und meint weiter: "Bezüglich der Erneuerung der Brücke stehen wir mit dem Kreuzungspartner, in diesem Falle dem Landratsamt Freudenstadt, in Kontakt und werden die Anforderungen der Straße in unseren Planungen berücksichtigen." Nähere Informationen teilte die Bahn nicht mit.