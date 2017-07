Eutingen Eine wichtige Stütze vieler Vereine

Als Vorsitzender des ehemaligen Liederkranzes Göttelfingen brachte er sein Herzblut in den Verein, er ist mit viel Engagement Mitglied beim FC, im Musikverein, in der Feuerwehr und in der CDU Eutingen. Viele weitere Hobbys führt Karl Müssigmann bis heute aus, denn diese halten den 80-Jährigen fit.