Eutingen Einbruch beim Abbruch endet mit Freispruch

E utingen/Horb. Dem Angeklagten, auf den man schon einmal vergeblich gewartet hatte, konnte die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, wegen der er angeklagt war. Und dies, obwohl man von amtlicher Seite her in der noblen Ausgangslage war, über Bildmaterial zu verfügen, das den Einbruch in einer Eutinger Abbruchfirma dokumentarisch festhielt.

Das Bildmaterial, das die Überwachungskamera der Firma in der Nacht des 8. März 2016 aufzeichnete, war jedoch zu schlecht, um es gerichtsverwertbar einsetzen zu können. Man sah zwar, dass ein Wagen durch das zuvor mit einem Bolzenscheider aufgebrochene Tor fuhr, doch weder das Kennzeichen noch eine ausdrucksstarke Aufnahme des Täters konnte man auf dem Bildmaterial erkennen.

Die Videoaufzeichnungen, die von einem hohen Punkt des Firmengebäudes aus gemacht wurden, zeigten lediglich einen Mann mit Glatze und dunklem Haarkranz, der Metalle im Wert von rund 2600 Euro in seinen Transporter lud.