Eutingen Ein neues Duo führt nun die Geschäfte

Bei der Hauptversammlung, zu der sich ein gutes Dutzend Mitglieder im Sportheim trafen, gaben sowohl Alexander Mauch, der zehn Jahre in der Abteilungsleitung tätig war, als auch sein Stellvertreter Mike Prünster ihre Führungsverantwortung ab. Beide stehen der Abteilung weiter mit vollem Engagement, jedoch in anderer Position, zur Verfügung. Alexander Mauch übernahm die Kasse von Jessika Reinhard und Mike Prünster löst Jörg Kretz als Sportwart ab.

Schriftführerin Kerstin Schweizer konnte man für ein Jahr zum Weitermachen überreden und auch Jugendleiterin Viola Wally hängt eine komplette Amtszeit von zwei Jahren dran, ebenso die Kassenprüferinnen Doris Widmann und Bettina van Veiet. Für eine so grundlegende Umstrukturierung der Abteilungsleitung gingen die Wahlen relativ schnell über die Sportheim-Bühne.

Der scheidende Vorsitzende hatte das Terrain sondiert und konnte seine Wunschkandidaten überzeugen, wie schön es doch ist, einen Posten im örtlichen Tennisverein inne zu haben. Spiel, Satz und Sieg für Alex Mauch bei diesem Vorbereitungs-Match.

In seinem letzten Jahresrückblick teilte er mit, dass das zurückliegende Sportjahr bei den Aktiven nur für das Aushängeschild des Vereins, die "Damen 30", ein wirklich erfolgreiches Jahr war. In der Verbandsstaffel holten sie einen zweiten Platz und hätten damit den direkten Aufstieg geschafft. Trotzdem werden sie in ihrer Liga bleiben.

Die Herren konnten den Elan aus dem Aufstiegsjahr nicht in die Bezirksliga 1 mitnehmen. Unglückliche Umstände wie Verletzungen, Trainingsrückstand und knappe Ergebnisse verhinderten den Klassenerhalt. Dagegen haben die Damen 40 einen guten dritten Platz in der Bezirksliga errungen.

Auch im Jugendbereich sah es nicht schlecht aus. Obwohl man keinen Meistertitel feiern konnte, war keine der drei gemeldeten Jugendmannschaften schlechter als Rang drei.

Für 2017 wurden gemeldet: Im Jugendbereich für den Kids Cup U12, jeweils gemischt Knaben und Mädchen, sowie eine gemischte Juniorenmannschaft. Die U10 spielen mit Rohrdorf auf dem Kleinfeld und im Erwachsenenbereich wurden die Damen 30 und 40 sowie eine Herrenmannschaft gemeldet.

Insgesamt hat die Tennisabteilung 111 Mitglieder; 84 davon sind aktiv. Im Jugendbereich werden 28 Spielerinnen und Spieler betreut.

Mauch ging auch auf die Ereignisse neben dem Court ein, denn Geselligkeit und Vereinsaktivitäten sind oft genauso wichtig wie die Jagd nach dem Filzball. Eine besondere Leistung war, dass man die Sanierung der Sandplätze in Eigenregie bewältigte und satte 1500 Euro gegenüber den Vorjahren einsparen konnte. Obwohl die Bälle, die vom Verband für die Pflichtspiele vorgeschrieben werden, Jahr für Jahr höhere Kosten verursachen, konnte man so das Wirtschaftsjahr mit einem ordentlichen Plus abschließen.

Darüber freuten sich nicht nur die Mitglieder, sondern auch die scheidende Kassiererin Bettina Teufel, die von Mauch mit einem Präsent verabschiedet wurde.

Lob gab es auch von Gesamtvorstand Dietmar Neff, der sich auch im Namen des FC für das reibungslose Miteinander, die Mithilfe bei der Sportheimbewirtung und bei anderen Anlässen bedankte.