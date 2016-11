Eutingen Ein kurzer Draht zu den Weitinger Bürgern

E utingen-Weitingen. Ortsvorsteher Roland Raible verabschiedete seine bisherige "rechte Hand" Alexandra Schneider und begrüßte als Nachfolgerin Lydia Petkau am Ende ihres ersten Arbeitstages offiziell an ihrer neuen Arbeitsstelle.

Al exandra Schneider wechselte zum 1. September 2004 vom Arbeitsamt Nagold zur Ortschaftsverwaltung Weitingen und nahm 2008 und 2009 auch die Vertretung in Rohrdorf und Göttelfingen wahr. Seit 2010 war sie ausschließlich in Weitingen beschäftigt.

In den vergangenen beiden Jahren arbeitete sie zusätzlich am Mittwoch- und Freitagvormittag beim Einwohnermeldeamt im Hauptamt der Gemeindeverwaltung in Eutingen. Dort ist sie jetzt mit einer 80-Prozent-Anstellung in diesem Bereich tätig.