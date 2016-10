Eutingen Der Zylinder ist in Eutingen ein alter Brauch

Einmal im Monat wolle sich "Heimat und Brauchtum" nun im neuen Vereinsraum im Gemeindezentrum, dem ehemaligen C-Block der Eutinger Grundschule, zum gemütlichen Beisammensein treffen. Alte Fotos könnten dort gezeigt und die Geschichte aufgelebt werden. Interessierte, auch Nichtmitglieder, könnten sich bei Interesse an den Vorstand wenden und vorbeischauen. Der Vorstand freute sich, dass eine Hauptaufgabe, die Sanierung der Kreuze abgeschlossen sein. "Nun geht es an den Erhalt, bei manchen könnte man schon wieder was tun", meinte Willi Schaupp. Zahlreiche Spenden seien für das Beckenkreuz zusammengekommen, wusste auch Kassierer Heike Saier. Damit sei das Kreuz nun finanziert und die Arbeit abgeschlossen.

Die vergangene Fahnenausstellung im Rahmen der Sichelhenke der Eutinger Narrenzunft sei gut besucht worden. Doch auch in diesem Bereich wollen sich die Mitglieder eine Erneuerung des Rahmenprogramms einfallen lassen.

Weitere Projekte, wie die Gestaltung des Trafo-Häusles beim Museumsschuppen und die Abstellflächen rund um das Museum, würden auf Heimat und Brauchtum zukommen.

Einiges an Arbeit stehe noch an. Mitglieder hatten darüber nachgedacht, wie das sanierungsbedürftige Ziffernblatt so hergestellt werden kann, dass es am Trafohaus angebracht werden könnte. Einige Themen müssten jedoch auch in die Zukunft verschoben werden.