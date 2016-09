Eutingen Der Blues am Bahnhof ist noch längst nicht tot

Ein bisschen telefonieren, ein wenig Organisation und ein wenig Jonglage mit den Terminen der anderen Bands – und schon stand ein Billing, das sich nicht nur hören, sondern auch sehen lassen kann. Für die optimale Infrastruktur sorgt die Hochdorfer Brauerei, die ein Zelt in den Garten des Lokals stellt und die ganze Geschichte so nicht nur wetterunabhängig macht, sondern auch den zu erwartenden Besuchern genügend Platz bietet. Und Platz wird man sicher brauchen. Vor allem dann, wenn jede Band nur einen Teil ihrer vielen Fans mitbringt.

Vier Bands werden am Sonntag, 2. Oktober, rund um den Blues alles bieten, was die Fans hören wollen. Ob man sich auf nun Rhythm’n’Blues, Truck’n’Blues oder gitarrenlastige Slowhand freut oder eher auf Bluesrock steht, das ist egal – die Bands werden durchgängig überzeugen.

Den Anfang machen am 15 Uhr "John and Blues-Friends" um den legendären Alpirsbacher Mönch und Bier-Sommelier, Hartmut "Hardy" John, der mit seinem Piano schon so manche Kneipe zum Kochen brachte. Unvergessen sein Auftritt, als er die über 100 Besucher des "Dana-Koch"-Gigs im Rainbow solang unterhalten hat, bis die New Yorkerin den Weg nach Altheim wieder fand. "John and Blues-Friends" sind einem breiten Publikum auch durch ihr jährlich stattfindendes Benefiz-Konzert im Loßburger Kinzighaus bekannt.

Gegen 17 Uhr wird die "Dust & Diesel Bluesband" aus Leinfelden-Echterdingen die Bühne stürmen. Einzigartiger Gesang und tolle Instrumentalsoli verschmelzen mit eigenen Songs, die authentische Trucker-Geschichten erzählen, zu schönen Melodien und bluesigem Groove.

"BluesblasterSeven", das sind nicht die sieben Zwerge des Blues, sondern musikalische Riesen, die – obwohl reine Amateure – so manche Profiband locker an die Wand spielen. Ob gut abgehangene Saxofon-Improvisationen, Gitarrenarbeit vom Allerfeinsten oder die Umsetzung bekannter Hits – die sieben sorgen für Gänsehautfeeling. Ab 19 Uhr sind sie dran und werden bis gegen 21 Uhr spielen, um dann die Bühne für die Lokalmatadore aus dem Gäu frei zu machen.

"Souled Out", die Band um Rockshouter Ralf "Ralfinger" Lutz schafft es, selbst Totgesagte wieder zum Leben erwecken. Kein Witz. Sie brachten im vergangenen Jahr das Kunststück fertig, dass das "Rainbow" wieder für einen Gig geöffnet wurde.

Seit 2005 sind die fünf in Sachen Rock, Blues und Soul unterwegs. Sie servieren ihren satten Gitarrensound mit Power, Passion und Finesse und überzeugen mit einem spannungs- und abwechslungsreichen Live-Programm.

Und genau das ist es, was alle Besucher am Sonntag, 2. Oktober, ab 15 Uhr hinterm Hochdorfer Bahnhof erwartet. Blues in all seinen Facetten zum Schnäppchenpreis von sieben Euro Eintritt für den ganzen Tag.