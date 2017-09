Eutingen Demokratie braucht Begeisterte

Eine halbe Stunde vor Beginn des 17., und vorerst letzten, Politischen Montagsgebets auf der Ergenzinger Liebfrauenhöhe ist es noch fast leer im Foyer des Schönstatt-Zentrums. Die sechs Eutinger Organisatoren der Gebete – Beatrix Oberle, Jürgen Oberle, Andrea Präg, Thomas Präg, Hansi Seefried und Sebastian Lazar – waren allerdings schon fleißig. Auf mehreren Stellwänden sind Fotos und Fürbitten-Texte zu sehen, mit denen Besucher die Gebets-Reihe noch einmal Revue passieren lassen können. »Wir haben die Fürbitten untereinander aufgeteilt, oft kamen sie auch vom jeweiligen Impulsgeber, und jedes Mal wurde ein gemeinsames Friedensgebet gesprochen«, berichtet Andrea Präg über den Ablauf der Politischen Montagsgebete. Jedes Mal waren Musiker mit dabei; Gitarristen, Pianisten oder sogar ganze Chöre. Allgemein habe man gebetet für eine Stärkung der Demokratie, eine vielfältige Gesellschaft, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, ehrliche Dialogbereitschaft und politische Entscheidung zugunsten aller.

Idee stammt aus der DDR

Die Idee, an einem Montag für Frieden zu beten, ist jedoch nicht gänzlich neu. Seit 1981 wurden im Rahmen der DDR-Friedensbewegung in Leipzig Friedensgebete organisiert, ab 1982 fanden sie immer montags statt. Hieraus entsprangen dann einige Jahre später auch die berühmten Leipziger Montagsdemonstrationen mit dem Ruf »Wir sind das Volk!«. Organisatorin Beatrix Oberle nahm beim Kirchentag in Leipzig an einer Führung zum Thema Friedensgebete teil und wurde so inspiriert. Auch gab es auf der Liebfrauenhöhe bereits ein »Europagebet«, und man habe zu der Zeit in ganz Europa einige »gefährliche«, populistische politische Strömungen wahrgenommen, so Andrea Präg. »Der demokratische Gedanke ist uns wichtig«, betont sie. »Bei den Impulsgebern legten wir Wert darauf, dass möglichst jede Partei, sowohl Evangelische als auch Katholische und auch junge Leute mit eingebunden sind«, fügt Beatrix Oberle hinzu.