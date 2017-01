Eutingen Das Jahr klingt mit Musik stimmungsvoll aus

Die Eucharistie feierte Pfarrer Richard Fischer, der sich Gedanken zum Jahreswechsel machte. Der stimmgewaltige Männerchor trug unter der Leitung von Dirigent Matthias Heid einfühlsam und imposant mehrstimmige Chorwerke bei. Die hervorragende Akustik im Sternengewölbe des Chores der spätgotischen Pfarrkirche unterstützte die Darbietungen des Männerchors.

Zum Gloria erklang "Gloria in excelsis Deo" von Wilhelm Heinrichs, eine der zahlreichen Fassungen eines bekannten französischen Weihnachtsliedes ("Les anges dans no campagnes"). Weitere Stücke waren die "Hymne an die Nacht"von Ludwig van Beethoven in der Bearbeitung von Ignaz Heim und das aus Sizilien stammende Weihnachtslied "O du fröhliche Weihnacht" von Johann Dominikus Falk in der Bearbeitung von Hubertus Weimer. Zum Schluss erklangen "Irische Segenswünsche" von Markus Pytlik im Arrangement für Männerchöre von Othmar Kist. Heid begleitete die Chorvorträge auf dem E-Piano und teilweise auch den Gemeindegesang, weshalb er im "fliegenden Wechsel" zwischen Altarraum und Orgelempore pendelte.

Mit dem "Silvestersingen" des "Liederkranzes" schloss sich der Kreis der musikalischen Weitinger Weihnacht, der sich vom Heiligabendspielen und der Umrahmung der Messe am Stefanstag durch die Musikkapelle und die Messumrahmung der Chorschola "Sankt Martinus" bis zum Silvestersingen spannte.