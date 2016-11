Eutingen Das 100. Mitglied wird schon fieberhaft gesucht

Das 30-jährige Bestehen will die Tennisabteilung laut Abteilungsleiter Walter Resch nicht mit einem Fest, sondern mit einem Ausflug feiern. Dafür suche der Ausschuss noch Vorschläge zum generationenübergreifenden Ausflug für Kinder, Jugendliche und aktive Mitglieder. Als Termin wurde der 23. September gewählt, für den der Vorstand Vorschläge entgegennimmt. Weitere Termine, wie die Saisoneröffnung im April und die Verbandsrunde im Mai, wurden bekannt gegeben.

Der Ausschuss blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück, bei dem die Kooperation mit dem Hauptverein, den Sportfreunden Rohrdorf sowie dem TC Weitingen gut funktioniert hatte, erwähnte Schriftführerin Renate Hilpert.

Sie lobte den vergangenen Gäu-Jugend-Cup, der laut Jugendleiterin Tamara Nisch zeitweise in Rohrdorf und aufgrund des Wetterumschwungs in der Halle in Göttelfingen veranstaltet wurde. Tamara Nisch sagte, dass die Tennisabteilung auch während der Winterzeit in die Göttelfinger Halle ausweiche, aber mit einigen Kindern auch in der Rohrdorfer Halle trainiere. Aktuell zählt die Abteilung 20 Nachwuchsspieler und ein Schnupperkind.