Eutingen Bald wird gekickt

Als die Randabschlüsse überprüft wurden, gab Weinberg weitere Tipps: "Wenn Sie trainieren, dann sollten die Mannschaften nicht immer auf der gleichen Stelle trainieren, sondern auch mal im Randbereich. Dann ist der Platz nicht nur an einer Stelle stark genutzt." Auch könnte am Rand Unkraut wachsen, das am schnellsten beseitigt wären, wenn vor jedem Training jedes Mitglied ein bis zwei herausziehen würde. "Das hört sich komisch an, aber wenn man von Anfang an dran bleibt, geht das gut. Sonst werden Sie später nicht mehr Herr der Lage", berichte Weinberg aus Erfahrung.

Die gefühlte Unebenheit im Boden liege am Granulat. "Der Boden entspricht der DIN-Norm", betonte Fechner, dass ein Kunstrasensystem mit Unterbau und Verfüllmaterial vorhanden sie, das keine Unebenheiten aufweise. Das Granulat lasse den Boden uneben wirken. Bei richtiger Pflege würde sich das Granulat richtig verteilen.

Jörg Teufel vom SVE wies darauf hin, dass Spieler und Funktionäre eine Einweisung in die richtige Nutzung der Felder bekommen sollten.

Einiges an Arbeit stehe für das Bauunternehmen und die SVE-Mitglieder noch an. "Ihr habt schon sehr viel geleistet", lobte Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, der bei der Endabnahme dabei war. Er freue sich auf die Inbetriebnahme der Kunstrasenfelder, die in rund vier Wochen bespielt werden könnten.