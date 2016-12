Eutingen Bahnhof: Flüchtlinge sind ausgezogen

Eutingen. Der Landkreis hatte in dem Gebäude fünf Wohnungen angemietet. "Wir haben gekündigt, weil es bauliche Mängel und Schäden in mehreren Wohnungen gab", sagte Landkreissprecherin Sabine Eisele auf Anfrage. Der Vermieter habe einen Wasserschaden gar nicht und andere Schäden nach nicht fachmännischen Standards beseitigt. Eine Wohnung sei schon im September nicht mehr bewohnbar gewesen. "Die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer war schwierig", fasst die Sprecherin zusammen.

Zudem habe die Unterkunft am Rande des Landkreises ohne direkte Nachbarn ein hohes Maß an Betreuung nötig gemacht. Der Weg dorthin sei für Landkreis-Mitarbeiter lang gewesen. "Das kann man nicht leisten." Nun habe man es sich auch wegen der sinkenden Zuzugszahlen von Flüchtlingen in den Landkreis leisten können, die Wohnungen aufzugeben, die dem Landkreis viel Aufwand und Ärger gebracht hätten, wie die Sprecherin sagt.

Die Bewohner sind umgezogen. Elf von ihnen, die bereits gut integriert waren, wurden der Gemeinde Eutingen zugewiesen, damit sie weiterhin dort leben können. Die übrigen sind nach Angaben des Landkreises nach Horb in die Ihlinger Straße und die Kreuzerstraße gezogen – in baulich einwandfreie Wohnungen, wie es heißt.