Eutingen Aufwachsen in Bildern festgehalten

Ein kleines Bild, neben der Tür zum Bürgermeister-Vorzimmer fällt durch sein weiches Licht und seine scheinbare versteckte Botschaft auf. Es ist Jakob, der in seinem Bett liegt. Ist es der Kopf des Kindes, der da aus der Decke schaut oder sind es verschlungen Gliedmaßen, die sich um den Körper schlingen?

Vater und Sohn schauen düster in die Welt

"Man könnte auch eine Metapher daraus machen und sagen, dass sich der Jakob in einer Phase vom Kind zum Manne befindet und sich quasi entpuppt", hilft Schmeißer dem Betrachter auf die Sprünge. Gegenüber von der Tür von Kämmerer Walter Volk schauen Vater und Sohn düster in die Weltgeschichte, während Tochter Johanna in der daneben hängenden Arbeit Frühling zu verbreiten scheint. Konträr und doch logisch, folgt man den Gedanken des Künstlers: "Ich male das Leben, das Existentielle. Für mich steht der Mensch mit all seinen Facetten im Mittelpunkt. Und dazu gehört unbekümmerte Fröhlichkeit ebenso dazu wie die Ängste und die Furcht vor dem Morgen."

Schmeißer fügt an, dass all seine Bilder, Zeichnungen und Aquarelle aus der Sicht eines Erwachsenen gemalt wurden und gerade diese Warte oft das Kindliche nicht ungefiltert durchlässt. Was auffällt, sind die vielen unterschiedlichen Herangehensweisen und Maltechniken.

Mal kraftvoll direkt, mal hauchfein oder teilweise schon ins Abstrakte abdriftend, ohne dass er die Figürlichkeit nie ganz verliert. "Ich bin kein Stilist, der starr ›seine‹ Bilder malt, sondern ich lasse Veränderungen zu und habe den Mut, auch etwas zu ändern, wenn es etwas zu ändern gibt. Und 15 Jahre Schaffenszeit bieten viel Raum für Veränderungen." Man sieht’s auf den ersten Blick.

Seine "Johanna", die im Treppenaufgang zum Obergeschoss wie ein schwebender Solitär hängt, zeigt ganz die Handschrift vom Menschenfänger KH Schmeißer.

Am Freitag ab 18 Uhr ist Ausstellungseröffnung. Die in Weitingen lebende Künstlerin Glenda Kreidler hat dafür gesorgt, dass Schmeißer im Rathaus ausstellt und für die Kunst in Notenform sorgt wieder das Trio "music and song cafe" aus Horb. Jürgen Sesterheims cremiger Saxophonsound und die zurückhaltende, groovende Drum-Unterstützung von Peter Nikol tragen das Gitarrenspiel von Christof Schülke, der den Songs auch dieses Mal wieder seine warme Stimme leihen wird. Der Künstler selbst führt in seine Bilderwelt ein und interessierte Besucher später auf Wunsch auch durch die Ausstellung.