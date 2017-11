Eutingen Auf hohem Niveau – nicht nur finanziell

Schriftführer Georg Felger berichtete unter anderem über zwei Konzerte, die Mitwirkung am örtlichen Leben, das Landesmusikfest in Horb, den Ausflug mit Konzertbeteiligung nach und in Hohentengen und die Weitinger Heimattage, bei denen der Verein Mitveranstalter ist.

Buchmäßig musste Kassierer Julius Gaus ein leichtes Minus vermelden, das aber mit der demnächst eintreffenden Beteiligung am Gewinn des Heimatfestes ausgeglichen sein wird. Dieses Ergebnis war allerdings nur durch zwei nicht wiederholbare Bewirtungseinsätze bei der Eutinger Gewerbeschau und der "Gläsernen Produktion" auf dem Hof Weitenau machbar.

Der scheidende Vorsitzender Dietmar Kurz blickte auf das wichtige letzte Vereinsjahr und seine sieben Vorstandsjahre zurück. Das gute Klima und Freunde im Verein hätten ihm auch geholfen, eine schwere persönliche Krise zu meistern.