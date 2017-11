Eutingen Auch die Engländer fühlen sich pudelwohl

Auch beim Mittagessen in einem Höhengasthof beim Ausflug ging es um die Vergangenheit: "Wann kam eigentlich das mit dem Tennisheim auf?", wollten die jüngeren Mitglieder wissen. 2007 wurde der Antrag von einem Mitglied gestellt. Ende Juli 2009 wurde die alte Vereinshütte demontiert, im Herbst begann der Neubau. "Zehn Mitglieder schufteten von früh bis spät und schafften den Aufbau des Rohbaus in nur drei Tagen unter großen körperlichen Anstrengungen. Die Belohnung war ein Richtfest", wusste Resch. 2010 wurde das Vereinsheim mit einem Fest eingeweiht.

Bei einem Spaziergang am Titisee oder dem Besuch eines Cafés wurden weitere Erinnerungen ausgetauscht. 1994 sei die erste Herrenmannschaft aufgestiegen, was mit einem Autokorso gefeiert wurde. Im gleichen Jahr stiegen auch die Frauen I auf.

Einige erinnerten sich an das Ehepaar aus England, das aufgrund seines Berufes in Rohrdorf gelebt hatte. "Eigentlich hätten die überall spielen können, aber die meinten immer wieder: Wir sind weit herumgekommen, aber so gern wie in Rohrdorf sind wir noch nirgends gewesen." Mit den Funktionären der Sportfreunde Rohrdorf gestaltete die Tennisabteilung viele Jahre lang das Programm der ehemaligen Dorffasnet in Rohrdorf.

Einiges habe sich geändert, aber die Kameradschaft sei geblieben. Das zeigte sich auch beim Ausflug, als die Mitglieder vor dem Bus den Ausflug mit einem Sektabschluss ausklingen lassen wollten. "Das Ordnungsamt Titisee hat uns erklärt, dass das strengstens verboten ist. So mussten wir ein paar Minuten früher als geplant die Rückfahrt antreten", lachen die Mitglieder.

Die gute Stimmung blieb also erhalten, in Gedenken an das Erreichte. Heute hat die Tennisabteilung Rohrdorf mit dem TC Weitingen eine Spielgemeinschaft. Gemeinsam stellten sie diese Saison drei Damen-, drei Herren- und fünf Jugendmannschaften.