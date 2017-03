Eutingen 40 bis 50 Absagen: FC sucht Jugendleiter

Da zudem auf sportlicher Seite zumindest bei der ersten Mannschaft alles glatt lief, man sich sicher in der Bezirksliga behaupten konnte und das Nahziel, einen Nichtabstiegsplatz, auch in dieser Spielzeit vor Augen hat, ist hier alles in trockenen Tüchern. Bei der zweiten Mannschaft kam es durch Spielermangel hingegen zu mehreren Spielausfällen.

Anders sieht es im Jugendbereich aus. Bei den Kinder- und Jugendmannschaften ist es nur durch den Zusammenschluss zu Spielgemeinschaften möglich, am Spielbetrieb teilzunehmen. Die Göttelfinger arbeiten ab der E-Jugend mit den Vereinen aus Baisingen, Weitingen, Rohrdorf und Eckenweiler zusammen. Bei den A- und B-Junioren kann die Jugendspielgemeinschaft Gäu (JSG) in der Spielzeit 2017/18 keine Mannschaft stellen. Hier laufen Abstimmungen mit anderen Vereinen.

Dies berichtete Jugendwart Peter Schüssler, der seinen Posten abgeben möchte. Jedoch fand man bis dato keinen Nachfolger. Schüssler informierte weiter, dass man derzeit nicht alle Mannschaften mit Trainern oder Betreuer besetzen könne. Aktuell fehlen zwölf Personen, die diese Trainings leiten sollen.

Mit dem Jugendkonzept der JSG Gäu, das man 2016 nach einigen Anlaufschwierigkeiten aus der Taufe hob, will man diesem Negativtrend entgegensteuern. Im Fazit konnte Schüssler von einem stabilen Unterbau im Jugendbereich berichten. Doch je höher die Altersstufe steigt, desto dünner wird die Spielerdecke. "Früher hatten wir drei Hobbys gleichzeitig, heute müssen sich die Kinder und Jugendlichen in ihrer knappen Freizeit auf eine Sportart beschränken", wusste Ortsvorsteherin Diana Wally aus ihrer Erfahrung als Mutter von drei Buben zu diesem Problem.

Im Schriftführerbericht von Marc Huzel wurden die Eckpunkte des Vereinsjahres gestreift. Regelmäßig fanden unter der Leitung von Conny Raible Aerobic-Kurse statt. Das Kinderturnen von Tanja Kieferle zählt längst zu den festen Größen des Vereinsangebotes. Huzel erinnerte an den Rundenabschluss, an das Kassieren bei den Ritterspielen in Horb, an das Schlachtfest und den Indoor-Spielpark.

Insgesamt hat der Verein derzeit 348 Mitglieder, davon 192 im Bereich Fußball. 111 Mitglieder sind im Tennisverein, 17 Mitglieder im Bereich Gymnastik eingetragen, 16 beim Showtanz und zwölf bei der Aerobic.

Bewegungstherapeutin Tanja Kieferle berichtete über die Aktivitäten im Bereich Kinderturnen und teilte mit, dass derzeit 150 Kinder ihre Kurse besuchen.

Tennisabteilungsleiter Holger Müssigmann gab ebenfalls einen Abriss über das zurückliegende Vereinsjahr (wir berichteten). Die Kassenlage ist gut, der Verein bewirtschafte das Sportheim und bot so einen zusätzlichen gastronomischen Anlaufpunkt.

Trainer Michael Müller attestierte seiner Mannschaft ein starkes Wir-Gefühl, Charakter und Biss und Diana Wally gab die Parole aus: "Aufhören verboten".

Das galt auch für die Wahlen. Die Vorstandssprecher Klaus Flaig und Dietmar Neff wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Künftig werden sie im Bereich Veranstaltungen und Sportheim von Andreas Graf unterstützt, der den Posten von Patrick Klingenstein als dritter Vorstand übernahm. Klingenstein und Graf tauschten ihre Posten, denn Klingenstein wird künftig im Ausschuss mitwirken.

Kassierer Rolf Graf wird künftig von Mike Prünster unterstützt

Kassierer Rolf Graf stellte sich dagegen nur noch für ein weiteres Jahr zur Verfügung, er wird künftig von Mike Prünster unterstützt. Ansonsten wurden alle Amtsinhaber wiedergewählt.

Die dicke Kröte, die der Verein jedoch schlucken musste: Man fand keinen Jugendleiter, der das Amt von Peter Schüssler übernahm. "Ich hab 40 bis 50 Personen gefragt und nur Absagen bekommen", erklärte Klaus Flaig leicht frustriert. Das bisherige Jugendleiterteam hat sich deshalb notgedrungen dazu durchgerungen, kommissarisch das Amt solange zu besetzen, bis man einen Nachfolger gefunden hat.

Conny Kern überbrachte die Grüße der Vereinsgemeinschaft von Göttelfingen und mit dem Ausblick endete die Hauptversammlung des FC.