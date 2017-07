Eutingen 1617 Runden gelaufen

Den Sportlehrern wurden mehrere Hilfsprojekte vorgestellt, von denen sie sich den Sonnenwinkel aussuchten. Mit dem erlaufenen Geld werden Projekte und Sportangebote in Brasilien umgesetzt.

"Die Kinder haben nachgefragt, ob das Geld nur an andere Kinder geht", merkte Daniela Flaig an, dass ein Teil des Erlöses dem Förderverein der Grundschule Eutingen übergeben wird. "Er sammelt Geld, mit dem wir uns Dinge anschaffen können, die wir sonst nicht haben können", erklärte Rektor Jürgen Sroka.

"Was schätzt ihr, wie viele Runden alle zusammen gelaufen sind?", fragte der Rektor. Valentin merkte an, dass es sicherlich um die 1000 Runden sein müssten. 1617 Runden legten die Schüler zurück, wofür sie viel Applaus erhielten. "Wir sind nicht nur eine bewegte, sondern auch eine fitte Schule", sagte Sroka.

Er sei gespannt auf die Summe, die zusammen kommen würde. Der Förderverein erhielt ein großes Dankeschön, in dessen Auftrag Tina von Villeneuve an jedes Kind ein Eis verteilte. Zudem wurden die neuen Pausenkisten an die Klassen übergeben. Die bisherigen waren in die Jahre gekommen und so erhielten die Kinder neue Bälle, Seile, Tischtennisschläger und vieles mehr.

Nach der Stärkung ging es ans Aufräumen, denn neben dem Spendenlauf hatten die Kinder beim "Spiel- und Spaßtag" einiges erlebt. Geplant ist, den Spiel- und Spaßtag wie gewohnt umzusetzen und den Spendenlauf so anzubieten, dass jeder Grundschüler mindestens einmal in seiner Schulzeit mitmachen kann.