Eschbronn Nach 35 Jahren banges Warten auf den Tag X

Kommandant Andreas Noth will an dem Thema aber dranbleiben und versuchen, mit Bürgermeister Franz Moser und dem Gemeinderat eine Lösung zu finden. Das Löschfahrzeug LF8 ist mittlerweile 35 Jahre alt, weshalb die Wehrführung an eine Ersatzbeschaffung denkt.

Ehrenkommandant Heinz Seemann sieht aufgrund der derzeit niedrigen Zinsen den idealen Zeitpunkt für eine Ersatzbeschaffung. "Der Tag X wird kommen, wenn die Feuerwehr ein neues Fahrzeug braucht", richtete Seemann seine Forderung in der Hauptversammlung an den Bürgermeister. Das Problem mit Strafzinsen, erklärte Moser, habe die Gemeinde nicht. Die Kommune habe viele Jahre Schulden abgebaut. Die Rücklagen seien jedoch aufgebraucht und der Haushalt 2017 nicht ohne Kredite finanzierbar.

Und auch mittelfristig werde sie sich durch dringend anstehende Maßnahmen weiter verschulden müssen. Selbst bei niedrigen Kreditzinsen wie derzeit müssten Darlehen getilgt werden.