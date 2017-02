Eschbronn Feuerwerk an Kraft und Liebreiz

Eschbronn-Locherhof . Zusammen mit den acht Mitgliedszünften der Freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald, den Gästen aus Waldmössingen, Beffendorf, Bösingen, den Geistersteinhexen Locherhof und Schoaf-Hexen Weiler feierte der Jubel-Narrenverein eine rauschende Geburtstagsparty in der rappelvollen Mühlbachhalle Mariazell.

Auf der Bühne gaben sich knapp vier Stunden lang Hästräger, Ballettgarden und Showtanzgruppen die Klinke in die Hand und sorgten mit ihren Darbietungen für beste Unterhaltung. Wie es einem Gastgeber gut zu Gesicht steht, eröffneten dessen Narrenfiguren mit dem Marsch auf die Bühne den Programmreigen. Mit "Hallo Martin, willkommen in eurer Halle" begrüßte Hecke-Pfiefer-Vorstand Mike Schwenk augenzwinkernd seinen Amtskollegen der Patenzunft Mariazell, Michael Koch. Die Heuliecherzunft überraschte mit einem originellen Geschenk in Form eines hölzernen Rednerpults. Schwenk versicherte, dieses in Ehren zu halten und zu pflegen, wie auch die seit der Gründung andauernde Freundschaft.

Die Jugend-Hexensportgruppe der Narrenzunft Aichhalden begeisterte mit einer Turnakrobatik-Show, die ihresgleichen sucht. Saltis, Hechtsprünge und gewagte Hexenpyradmiden entlockten dem staunenden Publikum des öfteren Sonderapplaus. Als „Spezial Guests“ gratulierten die "Mad Moves" aus Mariazell, die die Bühne mit Liedern von Michael Jackson rockten.