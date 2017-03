Eschbronn Ein Kleinod direkt vor der Haustür

Bereits seit Jahrzehnten ist er unterwegs mit Bestimmungsbuch, Lupe und Markierungsbogen und untersucht die einzigartige Fauna und Flora. Oft legt er dabei selbst Hand an und greift zu Schere, Motorsense und Mäher um bestimmte Lebensräume vor der Überwucherung zu retten. Dabei entstanden professionell aufgenommene Fotografien von Karl-Heinz Faisst, Harrs ständigem Begleiter. Dabei kommt auch der Kulturraum Eschachtal nicht zu kurz. Die Fotos und das umfangreiche Wissen Harrs sind am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr in einem Vortrag im Feuerwehrhaus Locherhof zu erleben. Dabei stellt Harr sein neues Buch "Natur und Kultur entlang der Badischen und Württembergischen Eschach" vor. Interessierte können es an diesem Abend auch erwerben. Der Eintritt ist frei.