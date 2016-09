Eschbronn Alles wieder im Griff

Zum Festtag des christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) Locherhof hob Gastprediger Jäckle dessen Engagement in der Kirchengemeinde hervor: "Wir schätzen eure Arbeit sehr." Sie sei für die Kinder und Jugendliche ist sehr wichtig.

Die jüngsten Gottesdienstbesucher durften dann auch am Altar Platz nehmen und die Lesung der Geschichte von Jesus und den Kindern mitgestalten. Nach einem gemeinsamen Gebet mit den Kindern stellte Jäckle ein Zitat aus einem der Paulusbriefe in den Mittelpunkt seiner Predigt: "Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit." Im Bezug auf die Bibelstelle erörterte er, inwiefern Menschen aus der Beziehung zu Gott Kraft schöpfen, Liebe erfahren und Besonnenheit leben können. Nachhaltig getragen wurde die von ihm vermittelte Botschaft vom Erfahrungsbericht eines Gemeindemitglieds: "Was mir Mut gibt, sind die Zusagen Gottes."

Auch die Kirchenband unter der Leitung von Johannes Romer griff das Thema musikalisch auf. Mit "Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, du bist der Wert, der wirklich zählt", wurde der Gottesdienst gemeinsam beschlossen. Dem traditionellen Luftballonstart am Gemeindehaus folgte ein geselliger Nachmittag. Kinder und Jugendliche durften sich wieder an der Überschlagschaukel und an familienfreundlichen Spielstationen austoben, während das Fest bei Kaffee und Kuchen ausklang.