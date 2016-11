Eschbronn Ab heute geht’s wieder über Mühlbachbrücke

Ursprünglich hätte die aufwendige Brückensanierungsmaßnahme am 5. November fertig sein sollen. Es kam jedoch wiederholt zu Verzögerungen, weil die beauftragte Baufirma Schleith aus Achern zum einen nur mit einer kleinen Kolonne arbeitete, zum anderen Teilaufträge an Subunternehmen vergab und es an der Abstimmung haperte.

Bürgermeister Franz Moser hatte in der Oktober-Sitzung seiner Verärgerung Luft gemacht und die stiefmütterliche Behandlung der Tiefbaumaßnahme als "Ärgernis hoch drei" bezeichnet. Weil er von seinem Arbeitszimmer aus des Öfteren eine verwaiste Baustelle beobachtete, befürchtete er gar, dass die Sperrung der Brücke in der Hauptstraße noch bis ins Frühjahr 2017 andauern könnte. Dass es dazu nicht kam, ist dem permanenten Drängen des Straßenbauamts des Landkreises durch Joachim Hilser und dem guten Wetter im November zu verdanken.

Die gute Kunde von der Fertigstellung hatte Moser dem Gemeinderat in dessen Sitzung am vergangenen Dienstag unterbreitet. Für die Fußgänger bleibt es beim Überqueren des Mühlbachs vorerst noch beim Provisorium am Parkplatz der Mühlbachhalle, da das Geländer an der Brücke erst zu einem späteren Zeitpunkt montiert wird. Weil es aber auf dem hölzernen Behelfssteg glatt und somit gefährlich für Fußgänger werden kann, erkundigte sich Gemeinderat Jürgen Auber in der Sitzung nach der Zuständigkeit. Diese liegt nach Auskunft des Bürgermeisters bei der Baufirma, die entsprechend ihrer Verkehrssicherungspflicht angewiesen wurde.