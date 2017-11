Epfendorf Was ist Luxus und was notwendig? – Uneinigkeit bei den Prioritäten

Epfendorf. Eins ist klar: Wenn es um die Haushaltsplanung geht, dann müssen Prioritäten gesetzt, Abstriche gemacht und auch manche unpopuläre Entscheidung getroffen werden. "Schieben, streichen oder 2018 umsetzen?", lautet dann die Frage. Schwierig wird es aber, wenn sich die Gemeinderäte in der Prioritätensetzung uneinig sind. Das war in der jüngsten Beratung zum Entwurf des Haushaltsplans 2018 und zur mittelfristigen Finanzplanung an mancher Stelle der Fall.