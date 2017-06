Epfendorf Unzählige Umdrehungen mit der Handkurbel halten in Atem

53 Kinder und vier Lehrerinnen machten sich auf den Weg nach Gutach im Schwarzwald. Bereits die Fahrt war für manche Kinder ein echtes Erlebnis. Und wenn es dann noch gilt, nach Bösingen hoch die engen Kurven zu bewältigen, konnten die Lehrerinnen gut nachvollziehen, dass so manche Nase an der Scheibe platt gedrückt wurde. Bestens gelaunt kam die Schar am Museum an. Damit alle Kinder möglichst viel sehen und erfahren konnten, teilte man sich in zwei Gruppen, und sofort ging die Erkundung los.

Holzofenbrot duftet

Beeindruckt von der großen Tenne und den kleinen Zimmern lauschten die Mädchen und Buben gespannt den Ausführungen der Museumsführerinnen, die das Leben in der damaligen Zeit kindgerecht erklärten. Doch es sollte nicht nur bei den theoretischen Ausführungen bleiben.