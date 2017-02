Epfendorf Tanz ums Feuer und Hexensprung

Der Samstag, 25. Februar, beginnt um 8 Uhr mit dem Ausschellen der Fasnet und dem Verkauf des Narrenbalttes. Die Augen der Kleinsten leuchten wieder am Sonntag darauf, ab 13.30 Uhr, wenn es zum großen Kinderumzug unter Mitwirkung des Kindergartens und der Kindergarden geht. Ab 19.31 Uhr gibt es Tanz und Unterhaltung beim Epfendorfer Bürgerball in der Gemeindehalle.

Der Fasnetsmontag, 27. Februar, beginnt um 13.30 Uhr mit dem großen Narren- und Hexensprung. Dabei sind die Musikkapellen aus Epfendorf und Harthausen, Wagengruppen und rund 900 Hästräger. Zu Gast ist die Narrenzunft aus Beffendorf mit dem Musikverein Marschalkenzimmern. Nach dem Umzug ist in der Gemeindehalle und im Remi Unterhaltung durch die Musikkapellen sowie in der Halle durch die Kindergarden und Jugendhexentanzgruppe der Narrenzunft Epfendorf. Abends können die Narren den Tag in der Gemeindehalle mit der Guggenmusik Schwoba Rebella aus Eutingen-Göttelfingen ausklingen lassen.

Am Fasnetsdienstag findet ab 14.30 Uhr der Hexensprung mit den Notenquälern sowie einem Hexenwettkampf mit originellen Einlagen statt. Um 19 Uhr wird die Fasnet traditionell auf dem Platz vor der Annakapelle auf dem Bergle verbrannt. Die Notenquäler begleiten den Trauerzug.