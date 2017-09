Epfendorf Rat befasst sich mit Abschussplänen

Seit dem April vergangenen Jahres wurde der behördliche Abschussplan für Rehwild in Baden-Württemberg abgeschafft. Anstelle dieses Planes ist nun die RobA (Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan) getreten. Entsprechend einem den Räten vorliegenden Entwurf der Unteren Jagdbehörde des Landratsamtes wurde den Jagdpächtern vorab die Zielvereinbarung übersandt.

Den Jagdpächtern wurde vorgeschlagen, dass in den Jagdbogen, die sich bereits in der Verbissstufe 1 befinden, diese Verbissstufe gehalten werden soll. In den Jagdbogen, die sich in der Verbissstufe 2 befinden, sollte versucht werden, diese auf die Stufe 1 zu verbessern.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, gemäß dem Muster der Unteren Jagdbehörde die Verträge mit den Jägern abzuschließen.