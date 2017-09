Epfendorf Kraut, Würstchen und Kesselfleisch locken

Bereits am Samstag schwebte der Duft von Kraut, Würsten und Kesselfleisch über der Halle und zog die Besucher magisch an, um eine Schlachtplatte in mehreren Variationen zu genießen.

Aber nicht nur für die kulinarischen Genüsse hatten die Verantwortlichen des Musikvereins an diesem Abend gesorgt. Mit der Verpflichtung von "Schoofseggl", einem schwäbischen Comedy-Duo, war für einen musikalischen Höhepunkt gesorgt.

"Schoofseggl" sorgen für mehr schwäbisches Verständnis