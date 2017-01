Epfendorf Konrad Mager holt sich den Sieg

Konrad Mager aus Deißlingen konnte das Turnier mit 7934 Punkten nach drei Runden für sich entscheiden und sicherte sich damit das Preisgeld von 75 Euro. Der zweitplatzierte Raimund Egger und der drittplatzierte Erwin Steinwandel, beide aus Harthausen, kamen auf 7188 beziehungsweise 6906 Punkte. Beide konnten sich ebenfalls über Preisgelder freuen.

Als Beste der zahlreichen weiblichen Teilnehmer belegte Susi Bauser aus Bösingen Rang sechs. Alle weiteren 35 Teilnehmer durften sich über Sachpreise freuen. Sie alle hatten in der gemütlichen Atmos-phäre des Sportheims viel Spaß dabei, bis kurz vor Mitternacht um den Sieg zu reizen. Alles in allem war die Veranstaltung für den SVH ein voller Erfolg. Der Vorstand freut sich bereits auf das nächste Preisbinokel, das voraussichtlich am 5. Januar 2018 stattfinden wird.