Epfendorf "DEJAVU" – schon mal gesehen

Am Samstag, 28. Oktober, treten "DEJAVU" erneut in der Trichtinger Turnhalle auf. Gastgeber ist der örtlichen Fischereiverein, der die Bewirtung übernehmen wird. Für das leibliche Wohl ist also gesorgt. Das Konzert startet gegen 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.