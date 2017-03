Epfendorf Alexander Fischinger übernimmt als Vize

Epfendorf-Harthausen. Haibt ging in seinem Bericht auf die Bläserklasse ein, die man in Kooperation mit der Schule auf den Weg gebracht habe, und erinnerte an das Konzert der "Jungen Egerländer" beim Schlachtfest. Obwohl der große Ansturm ausgeblieben sei, habe man doch einen überaus gelungenen Abend erlebt. Eine Altpapiersammlung werde man auch wieder durchführen, allerdings bleibe der Raum für die Lagerung geschlossen, da er immer wieder zur Entsorgung von Restmüll missbraucht werde (wir berichteten). Das Projekt "Anschaffung neuer Uniformen" sei abgeschlossen worden und man habe bei der Auswahl der Kombination eine gute Wahl getroffen, berichtete der Vorsitzende weiter.

Der stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführer berichtete der Versammlung von derzeit 41 aktiven Musikern, die im vergangenen Vereinsjahr neben vielen anderen Aktivitäten 22 Auftritte geschultert hätten. Er stellte sich nicht mehr zur Wahl, bedankte sich für die Unterstützung in den zurückliegenden 20 Jahren und wünschte dem Verein eine gute Zukunft.

Schriftführerin Nicole Wurzinger ging detailliert auf die Geschehnisse ein. Kassierer Steffen Aichelmann präsentierte eine intakte Kasse, deren gute Führung ihm von Kassenprüfer Alexander Merkt bescheinigt wurde.