Enzklösterle Weiterhin Wunsch nach barrierefreien Wohnformen

Mit dieser Information wartete Bürgermeisterin Petra Nych beim Treffen des "Arbeitskreis Soziales" unter dem Vorsitz von Dieter Hoffmann auf. Schon in dieser Woche soll die Bereitschaft zur Mitarbeit dazu insbesondere bei Betreibern von Ladengeschäften erkundet werden. Aufkleber an den Ladentüren oder an den Gebäuden sollen Kinder in Notsituationen signalisieren, dort Ansprechpartner zu finden.

"Es läuft gut, ich suche immer wieder Helferinnen", berichtete Andrea Haag als örtliche Einsatzleiterin von "Helfende Hände" mit Sitz in Seewald zur Situation in Enzklösterle. Die Organisation wird sich zusammen mit dem "Arbeitskreis Soziales" am Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende beteiligen.

Bei der Gründung von Arbeitskreisen für das Projekt "Leitbild und Entwicklungskonzept Enzklösterle 2020" am 18. Oktober sei unter anderem auch das Fehlen eines weiteren Cafés in Enzklösterle bemängelt worden, war von Nych zu hören. Dieses Defizit sei nun mit dem im Lesesaal der Festhalle von Nicolette Kern als Hallenpächterin eröffneten "Wintercafé" beseitigt worden.