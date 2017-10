Enzklösterle Vollsperrung wird heftig kritisiert

Für den Fall einer Vollsperrung befürchtete Helmut Schäfer als Dehoga-Ortsgruppen-Vorsitzender einen schweren Rückschlag und einen finanziellen Verlust für den Tourismus in Enzklösterle.

Gemeinderat Hartmut Lohr verwies im Falle einer Vollsperrung mit einer weiträumigen Umleitung auf die Erschwernisse für Pendler und Handwerker. Damit zusammen hing eine Anregung von Gemeinderat Andreas Knaus, im Rahmen der Bauarbeiten an der Ufermauer auch an eine Verbreiterung der Fahrbahn in der Kurve zu denken.

Workshop "Mobilität"