Enzklösterle Stolz auf Sportgelände

Enzklösterle. Große Freude in Enzklösterle: Vereine, Schule und Gemeinde haben am Sonntag den neuen Rasenplatz eingeweiht. "Was lange währt, wird endlich gut", passt kaum besser als auf die Entwicklung dieses Platzes. An das jahrelange Bemühen um entsprechende Zuschüsse erinnerte Bürgermeisterin Petra Nych bei der offiziellen Inbetriebnahme des Platzes. "Durch unseren Landtagsabgeordneten Thomas Blenke ist es schließlich gelungen, vom Ausgleichsstock eine 80-prozentige Förderung für die Maßnahme zu erhalten", sagte sie. Nych lenkte außerdem den Blick auf die angrenzende Sprunggrube, die ebenfalls saniert wurde und damit das traurige Erscheinungsbild der Anlage in den vergangenen Jahren vergessen macht.