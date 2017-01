Enzklösterle Stimmungsvolles Stelldichein

Rund 60 Besucher

Rund 60 Einwohner und Gäste des Kurorts hatten sich dazu eingefunden. Begrüßt wurden diese von Stephan Köhl als neuem Chef der Touristik Bad Wildbad. Er zeigte sich nach seinen ersten acht Wochen vom Nordschwarzwald ebenso begeistert wie die Weihnachts- und Neujahrsgäste, die zum Jahreswechsel ins Obere Enztal gekommen waren. "Der Schwarzwald ist eine wunderbare Gegend, eine traumhafte Region", so der Touristikchef. Er hoffe, in diesem Jahr in Enzklösterle den vollständig ausgeschilderten Heidelbeerweg präsentieren zu können. Dazu kredenzte Sabine Feuerbacher von der örtlichen Tourist-Info den Besuchern Hochprozentiges zum Aufwärmen.

Der "Fürstengruß" von den Jagdhornbläsern als ein Willkommensgruß an die Besucher war der Auftakt zum Konzert. Josef Klausmann (Dornstetten) erklärte die Bedeutung der Jagdhornweisen und wusste einiges zur Jagd sowie zum Wild zu berichten. "Wenn man gut drauf ist, gelingt es, aus dem Alphorn zwölf unterschiedliche Töne herauszuholen", so der neue Leiter der Gruppe als Nachfolger des im vergangenen Jahr verstorbenen Walter König (Simmersfeld). Weil das Alphorn eigentlich aus dem Alpenraum stammt, hörten die Besucher auch Musikstücke unter anderem aus der Schweiz.