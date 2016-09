Enzklösterle Pfarrer hat noch lange nicht genug

Erst im letzten Schuljahr entschloss er sich, Theologie zu studieren, obwohl er sich auch gerne der Medizin gewidmet hätte. Sein theologisches Studium führte ihn über die kirchliche Hochschule in Bethel/Bielefeld schließlich nach Tübingen mit Wohnsitz in Schönaich.

Im Jahr 1981 haben die Diplom-Verwaltungswirtin und der angehende Pfarrer geheiratet. Im Frühjahr 1986 wurde Kohnle der Kirchengemeinde Untermünkheim als Ausbildungsvikariat zugewiesen und danach war er kurzzeitig Pfarrer in Crailsheim.

Auf der Suche nach einer ständigen Pfarrstelle entschied er sich 1991 bei drei recht unterschiedlichen Angeboten spontan für Enzklösterle und wurde Nachfolger von Pfarrer Dieter Vallon, der nach 13 Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war. "Eine Entscheidung, die ich bis zum heutigen Tag nicht eine einzige Minute bereut habe", hatte Kohnle schon vor einiger Zeit betont.

Neben der Verkündung von Gottes Wort als Hauptaufgabe sind Pfarrer auch Manager ihrer Kirchengemeinden. Auf geistlicher Ebene kann sich Pfarrer Kohnle über die Unterstützung einer ganzen Reihe von Gruppen und Kreisen in der Kirchengemeinde freuen.

Großes kirchliches Engagement

Gibt es doch ein großes kirchliches Engagement wie etwa im Kirchenchor, im Frauenkreis, im Kindergottesdienst, in der Mädchen- und Bubenjungschargruppe, im Gottesdienst-Team, im Mutter-Kind-Kreis, im Frauenfrühstücks- und im Büchertisch-Team. Hinzu kommt der vor etwa eineinhalb Jahren gegründete Seniorentreff "Sammeltasse".

Dankbar ist er auch über die Aktivitäten von Hauskreisen in privater Regie und für die Angebote des Jugendcafés "Logos", geleitet und betreut von Gabriele und Wolfgang Isenburg im Haus der "Gefährdetenhilfe Wegzeichen".

Als seine Freunde bezeichnet er die Mitglieder des Kirchengemeinderates, dem als Besonderheit speziell in Enzklösterle neben den regulär gewählten Mitgliedern mit Richard Keppler ein Ehrenmitglied angehört.

Er war schon vor 25 Jahren beim Dienstantritt von Pfarrer Kohnle zweiter Vorsitzender des Gremiums gewesen.

In Würdigung seiner Verdienste um die Kirchengemeinde wurde er zum Ehrenmitglied berufen und ist das dienstälteste Mitglied.

Unterstützt wird Pfarrer Kohnle von seiner Ehefrau Magdalene unter anderem als Organistin, als stellvertretende Leiterin des Kirchenchores und als Organisatorin von Kirchenwahlen.

Zu den weiteren Aufgaben von Kohnle gehören der Religionsunterricht an der Grundschule in Enzklösterle und die Leitung der Bibelstunde in Gompelscheuer (früher im Wechsel mit der Liebenzeller Gemeinschaft).

Seit etwas mehr als zehn Jahren ist er mit einem dienstlichen Umfang von 25 Prozent in der ökumenischen Kurseelsorge in Bad Wildbad aktiv. Dazu gehört im Wechsel mit dem katholischen Diakon Günter Duvivier die Gestaltung von Abendgottesdiensten (donnerstags) in der englischen Kirche und montags zu Beginn des Kurkonzertes das "Wort in den Tag".

Gottesdienste auf dem Baumwipfelpfad

Zu den schon bisher auf dem Sommerberg stattfindenden Gottesdiensten im Grünen, sind seit zwei Jahren auch solche auf dem Baumwipfelpfad an den hohen kirchlichen Feiertagen wie etwa an Ostern, Pfingsten und Weihnachten gekommen.

Als Manager im weltlichen Bereich ist der Pfarrer in Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat auch zuständig für die Unterhaltung der baulichen Einrichtungen seiner Kirchengemeinde.

Die größte bauliche Maßnahme in der Dienstzeit von Martin Kohnle war der Anbau von Gemeinde- und Jugendräumen mit entsprechenden sanitären Räumen an das Pfarrhaus. Zum Pfarrer-Dienstjubiläum in Enzklösterle gibt es am kommenden Sonntag um 17 Uhr einen festlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche.